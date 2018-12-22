Шансов на то, что у Азербайджана не отнимут бронзовую медаль Олимпиады-2012, завоеванную тяжелоатлетом Валентином Христовым, практически нет.

Как сообщил haqqin.az источник, владеющий информацией и пожелавший остаться неназванным, не стоит рассчитывать на то, что награду удастся сохранить.

Как стало известно, по итогам перепроверок допинг-проб, сданных во время Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, в крови у Валентина Христова был обнаружен дегидрохлорметилтестостерон. Также запрещенные препараты были найдены в пробах Мелине Далузян (Армения), Николая Новикова (Беларусь), Алексея Торохтия (Украина) и Руслана Нурудинова (Узбекистан).

При этом только Христов и Торохтий завоевали в Лондоне медали. Украинец выиграл золото, которого также теперь лишится. А медаль Христова в весовой категории до 56 кг перейдет к вьетнамцу Ле Куок Тоань Траню, который занял на той Олимпиаде 4-е место.

Таким образом, количество наград, завоеванных Азербайджаном на Играх 2012 года, уменьшилось с десяти до девяти. Это уже вторая олимпийская медаль, которую мы теряем. В 2016 году серебряной награды Олимпиады-2008 в Пекине лишился борец греко-римского стиля Виталий Рагимов.

«Сейчас мы ждем окончательного решения по данному вопросу, - заявили haqqin.az в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики Азербайджана. – Обычно в таких случаях первоначальные результаты находят свое подтверждение и в итоговом вердикте. Как бы там ни было, мы с уважением отнесемся к любому решению, которое примут Международная федерация тяжелой атлетики и Международный олимпийский комитет».