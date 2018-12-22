Премьер Грузии позвонил Ильхаму Алиеву
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе позвонил сегодня президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, Мамука Бахтадзе поздравил главу азербайджанского государства с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, успехов в работе.
Ильхам Алиев, в свою очередь, поблагодарил премьера Грузии за оказанное внимание и поздравления.
В ходе телефонной беседы Ильхам Алиев и Мамука Бахтадзе выразили удовлетворение уровнем двусторонних азербайджано-грузинских отношений в различных сферах и уверенность в их успешном развитии в 2019 году.