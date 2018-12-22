В Исламабаде антикоррупционный суд приговорил бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа к семи годам тюрьмы и выплате штрафа в 2,5 миллиона долларов в рамках еще одного дела о коррупции, передает телеканал Geo TV.

Согласно информации, уже сегодня Шариф будет помещен в тюрьму. Экс-премьер признан виновным в участии в коррупционной схеме. Политик не смог доказать пакистанской юстиции законность приобретения сталелитейного завода "Аль-Азиза" в Саудовской Аравии. По второму разбирательству, связанному с инвестиционной фирмой Flagship Investment, он был оправдан.

После оглашения приговора власти ожидают массовых беспорядков в Исламабаде с участием сторонников Шарифа из оппозиционной "Пакистанской мусульманской лиги (фракция Наваза)". Полиция усилила меры безопасности в столице, развернув дополнительные контингенты полиции.