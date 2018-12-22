Иранец пытался ограбить банк в Ереване
В Ереване вооруженный ножом и электрошокером гражданин Ирана попытался ограбить иранский банк, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу полиции Армении.
Согласно информации, 36-летний Мортеза Джошоар вошел в банк "Меллат", применил электрошокер и потребовал от сотрудников деньги.
Злоумышленник был задержан дежурившими в банке полицейскими, возбуждено уголовное дело, заявили в пресс-службе.
В ходе следствия также выяснилось, что иранец пытался ограбить в Ереване и аптеку.