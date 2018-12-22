Очередной успех наших школьников при поддержке Azercell

15:48

Азербайджанские школьники достойно представили страну на Международной командной олимпиаде школьников по информатике, прошедшей в Тбилиси.

Наша команда, занявшая второе место по Южному региону, была награждена дипломом Международной командной олимпиады. В конкурсе, в котором приняли участие 19 команд по Южному региону, Азербайджан представили учащиеся лицея с уклоном физики, математики и информатики Абуталыб Намазов, Мурад Эйнизаде и Ибрагим Тагизаде. Успеху наших школьников содействовала также компания Azercell Telekom, всегда отличающаяся своими проектами, направленными на развитие образования. Так, школьники готовились к олимпиаде в Республиканском центре подготовки к международным олимпиадам при поддержке Минобразования и Центра инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Telekom.

В Центре были созданы все условия для стимулирования подготовки школьников к олимпиадам, увеличения их научных и творческих инициатив, а также демонстрации их научного потенциала. Следует отметить, что цель участия в данной олимпиаде - определить уровень наших учащихся, повысить их опыт и активизировать процесс тренировки в соответствии с планом подготовки к Международной олимпиаде по информатике (IOI), которая состоится в 2019 году.