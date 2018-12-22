«Сидеть в Баку как наместник Кавказа, генерал-губернатор и претендовать на статус Иванишвили – весьма опасная тенденция. В мире нет таких политических убеждений, как «одноклассник Путина», - сказал он.

«Я прекрасно понимаю журналиста Эйнуллу Фатуллаева, который обеспокоен активизацией в Баку российского миллиардера Ильхама Рагимова». Об этом в эфире своей авторской телепередачи заявил журналист Миршахин Агаев.

По его словам, некоторые заявления Ильхама Рагимова можно расценить как попытку объявить себя неофициальным ставленником России в Азербайджане.

«К слову, я даже не замечал того, чтобы этот человек атаковал людей, которые сидят за границей и ругают Азербайджан. Нужно поинтересоваться: у Азербайджана есть свой Ильхам, кому нужен чужой Ильхам?», - сказал он.

Напомним, что ранее с критикой в адрес Ильхама Рагимли на пленарном заседании парламента обрушился заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов.

Наблюдатели и политические эксперты отмечают политическую активизацию в Баку российского миллардера Ильхама Рагимова. В последнее время он стал открыто проявлять свои политические амбиции в Азербайджане, и не скрывает своих намерений начать борьбу за политическое влияние в Баку. Активизация И.Рагимова вызывает множество вопросов, поскольку весь его бизнес сосредоточен в России. В Баку же миллиардер в основном занимается общественно-политической деятельностью, часто выступает с декларациями, вмешивается во внутреннюю жизнь страны, претендуя на особую роль гаранта российско-азербайджанских отношений.

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