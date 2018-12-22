Телефонные переговоры Ильхама Алиева и Эрдогана

Между президентами Азербайджана и Турции - Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в работе во имя процветания народа Азербайджана.

Главы государств в телефонной беседе отметили важность 2018 года с точки зрения укрепления дружеских и братских связей, взаимных визитов и встреч, выразили уверенность в дальнейшем расширении отношений в ближайшие годы.

Глава Азербайджанского государства также поблагодарил турецкого лидера за оказанное внимание и поздравления.