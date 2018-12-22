В Азербайджане задержаны фальшивомонетчики

Владельцы четырех магазинов в Агджабединском районе обратились в районный РОП с заявлением о том, что два человека, совершившие 23 декабря покупки, расплатились тремя 20 манатными и одной 100-манатной купюрами, оказавшихся поддельными, сообщает пресс-служба МВД.

Обнаружив, что купюры поддельные, владельцы магазинов передали их сотрудникам полиции.

В результате проведенных оперативно-розыскных мер были установлены и задержаны подозреваемые жители района Мехти Мехтизаде и Тахмина Назарова. Кроме этого, у них были обнаружены еще две купюры по 100 манатов, одна 50-манатная купюра и две купюры номиналом в 200 манатов.

Расследованием было установлено, что фальшивые купюры они купили у отца Назаровой – Фиреддина Назарова.

В результате проведенных мер был задержан и ранее судимый Фиреддин Назаров.

В его квартире было найдено и изъято еще 21 поддельная купюра по 100 манатов, а также 29 купюр по 20 манатов, 11 купюр по 10 манатов, 62 купюры по 5 манатов и 37 купюр по 1 манату.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 204 (изготовление, приобретение или сбыт фальшивых денег или ценных бумаг) УК Азербайджана.