Лукашенко: «В России не считают Беларусь братским государством»

Всесторонний характер отношений имеет серьезное значение как для Беларуси, так и для России, однако в Москве уже не воспринимают соседнюю страну как братское государство. С таким заявлением в ходе совещания по актуальным вопросам сотрудничества с Россией выступил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает пресс-служба белорусского лидера, пишет «Лента.ру».

Лукашенко указал, что Москва является ключевым партнером для Минска.

«Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, для которых это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», - добавил он.

Также президент республики напомнил, что в Минске всегда подчеркивали значимость взаимодействия между странами.

«Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе», - объяснил Лукашенко.

Одновременно с этим Лукашенко указал, что в 2018 году стороны планировали решить проблему с ценами на газ и компенсацией белорусской стороне за налоговый маневр в России. Глава государства заявил, что Москва не пошла навстречу Минску.

«И наша часть делегации, и российская должны будут завтра на переговорах ответить на вопрос, почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году», - затронул Лукашенко тему своего грядущего визита в российскую столицу.

Согласно сообщению белорусского информационного агентства БЕЛТА, 25 декабря Путин и Лукашенко подведут итоги российско-белорусского сотрудничества в 2018 году и рассмотрят наиболее актуальные задачи двустороннего взаимодействия в ближайшей перспективе.