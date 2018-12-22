Мощное землетрясение у берегов Камчатки
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 у берегов Камчатки, передает ТАСС.
Об этом в понедельник сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы Российской Академии наук.
По его данным, эпицентр стихии располагался примерно в 97 км от села Никольское (остров Беринга, Командорские острова). Очаг землетрясения находился на глубине 51 км. Землетрясение произошло около 15:41 мск (00:41 вторника по местному времени). О возможных разрушениях и жертвах сообщений нет.