«У нас огромные достижения в каждой области, и нам предстоит еще много работы для граждан Израиля и самого Государства Израиль. С Божьей помощью и с вашей помощью мы получим доверие избирателя и продолжим работать», – написал Нетаньяху в Twitter.

Кризис в израильском парламенте начался на фоне законопроекта о воинской повинности, который предполагает освобождение от обязательной службы для ультраортодоксальных еврейских мужчин, объясняет агентство.

В Кнессет входит всего 120 членов. Правящая партия «Ликуд» занимает 61 место в парламенте. Ее лидер – Нетаньяху, он является премьер-министром Израиля с 2009 года, а также занимал этот пост ранее – с 1996 по 1999 год. Недавние опросы общественного мнения показали, что его популярность среди израильтян остается сильной, отмечает Reuters.