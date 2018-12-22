Азербайджанские артиллеристы стреляют из установок DANA Фото; Видео
В Азербайджане артиллерийские подразделения провели практические стрельбы с применением самоходных артиллерийских установок DANA, говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны страны.
Стрельбы проводились в условиях, максимально приближенных к боевым. С применением 152-миллиметровых артиллерийских средств, оснащенных системой автоматизированного управления, были уничтожены живая сила, огневые средства, долговременные огневые точки, пункты управления, артиллерийские и минометные батареи условного противника.
Командование высоко оценило боевую подготовку личного состава, привлеченного к учениям.