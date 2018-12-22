Иран заменит Instagram на собственную соцсеть

Власти Ирана планируют заменить Instagram на разработанную в стране социальную сеть, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Верховного совета по киберпространству Абольхасана Фирузабади.

По словам Фирузабади, Ирану необходимо представить лучшую альтернативу Instagram, и такая платформа уже разработана. Однако более подробных сведений он не предоставил.

"Мы просили Instagram провести переговоры, но пока никаких встреч не было", - заявил Фирузабади.

Ранее Фирузабади заявил, что любой зарубежный мессенджер с более чем миллионом пользователей должен иметь своего представителя в Иране.