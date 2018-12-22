МИД РФ ответил на просьбу сына Каддафи о поддержке

Российский дипломат объяснил, что в Ливии большое значение имеет позиция разных племен: «Доктор Сейф аль-Ислам и те, кто его поддерживают, — это именно определенные племена, в определенных районах страны, и все это должно быть составной частью общего политического процесса».

Во время гражданской войны в Ливии Сейф аль-Ислам был задержан в городе Зинтан и некоторое время находился в заключении. Местные полевые командиры отказывались передать сына Каддафи Международному уголовному суду, а в 2017 году выпустили его на свободу, объяснив это объявленной амнистией.

В марте этого года Сейф аль-Ислам, переехавший в Тунис, заявил о своем желании баллотироваться на пост президента Ливии.

Накануне же агентство Bloomberg сообщило о том, что сын Каддафи обратился за поддержкой к российским властям, а его представитель уже вступал в контакт с Богдановым. Однако источники агентства указывают, что в Москве пока не определились с тем, кого поддерживать на выборах.