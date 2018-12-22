В Баку прибыл новый посол Саудовской Аравии

Новоназначенный посол Саудовской Аравии в Азербайджане Хамад Абдулла Худаири вручил верительные грамоты министру иностранных дел Азербайджана Эльмару Мамедъярову, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

Стороны во время встречи выразили удовлетворение развитием двусторонних политических отношений, подчеркнув значимость углубления сотрудничества между двумя странами в сфере экономики, в том числе важность проведения бизнес-форумов.

Также стороны обсудили вопросы сотрудничества в энергетической, транспортной и других сферах.

Эльмар Мамедъяров пожелал успехов новоназначенному послу Саудовской Аравии в дипломатической деятельности.