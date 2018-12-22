Патриарх Кирилл поздравил Ильхама Алиева
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте патриархата.
"Многие годы Вы трудитесь на благо жителей Азербайджана, являя себя эффективным и талантливым руководителем, заботящимся о процветании и динамичном развитии возглавляемой Вами Республики", - говорится в поздравительном письме патриарха Кирилла.
Патриарх Московский и всея Руси выразил президенту Азербайджана признательность за внимание к служению РПЦ и поддержку деятельности Бакинско-Азербайджанской епархии.
"Надеюсь, наше соработничество будет и впредь приносить благие плоды, способствовать утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни общества и укреплению межрелигиозного и межнационального мира в Закавказском регионе", - заявил глава РПЦ.
Патриарх Кирилл пожелал Ильхаму Алиеву доброго здоровья, помощи свыше и успехов в ответственном служении народу Азербайджана.