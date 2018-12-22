Есть толк в словаре у пограничников
Сегодня в Бакинском книжном центре состоялась официальная презентация книги «Толковый словарь военно-медицинских терминов» начальника военного госпиталя Государственной пограничной службы, доктора медицинских наук, полковника медицинской службы Кенана Юсифзаде.
Изданная по решению Терминологической комиссии при Кабинете министров книга посвящена 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.
Как сообщает haqqin.az, при составлении первого на азербайджанском языке военно-медицинского терминологического словаря использовалась литература на английском, русском, французском, немецком и других языках. В словарь из 25 000 слов и словосочетаний вошли медицинские термины, связанные с военными травмами, боевыми ранениями, заболеваниями, вызванными во время службы.
Термины для своей книги, рассчитанной для широкого круга читателей, автор начал собирать с 2007 года, уделив значительное внимание симптомам и синдромам, встречающимся в практике военного врача.
Выступившая на мероприятии рецензент книги доктор филологических наук профессор Саялы Садыгова отметила, что этот толковый словарь станет настольной книгой медицинских работников: «Написать монографии по медицине несложно. Однако создать книгу-словарь, охватывающую все области медицины, довольно сложно. Лишь человек, познавший глубины и тонкости науки, обладающий энциклопедическими познаниями, может создать такой словарь. Создать словарь требует ювелирной точности. Это большой успех медицинской науки и терминологии».
Депутат Зияд Самедзаде отметил, что этот словарь можно считать достижением не только медицинской терминологии, но и всего азербайджанского языка в целом. Он также отметил, что каждый словарь является зеркалом нации, и в этом смысле создание такого словаря имеет большое значение.
Затем выступил автор толкового словаря полковник Кенан Юсифзаде. В начале своего выступления он поздравил президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему здоровья, долгих лет жизни. Затем он отметил огромную роль первого вице-президента Мехрибан Алиевой в развитии культуры, образования и здравоохранения в стране, ее неоценимую работу на международной арене.
Кенан Юсифзаде поблагодарил всех, кто внес вклад в создание толкового словаря, отметив, что этот словарь привлечет внимание не только специалистов, но и широкой аудитории читателей.