Есть толк в словаре у пограничников

Как сообщает haqqin.az, при составлении первого на азербайджанском языке военно-медицинского терминологического словаря использовалась литература на английском, русском, французском, немецком и других языках. В словарь из 25 000 слов и словосочетаний вошли медицинские термины, связанные с военными травмами, боевыми ранениями, заболеваниями, вызванными во время службы.

Термины для своей книги, рассчитанной для широкого круга читателей, автор начал собирать с 2007 года, уделив значительное внимание симптомам и синдромам, встречающимся в практике военного врача.

Выступившая на мероприятии рецензент книги доктор филологических наук профессор Саялы Садыгова отметила, что этот толковый словарь станет настольной книгой медицинских работников: «Написать монографии по медицине несложно. Однако создать книгу-словарь, охватывающую все области медицины, довольно сложно. Лишь человек, познавший глубины и тонкости науки, обладающий энциклопедическими познаниями, может создать такой словарь. Создать словарь требует ювелирной точности. Это большой успех медицинской науки и терминологии».