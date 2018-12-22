Пресс-секретарь Эрдогана: Турция не уйдет из Сирии

Турция намерена оставить свои вооруженные силы в сирийском Идлибе, объяснив это тем, что хочет обеспечить безопасность и стабильность в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - Ибрагим Калын, сообщает Анадолу.

"Мы останемся на поле и за столом переговоров, что мы уже показали в Африне, Джераблусе и других городах", — пояснил Ибрагим Калын.

Он также добавил, что правительственные войска Сирии около 600 раз нарушали установленный в Идлибе режим перемирия.