Трамп: Саудовская Аравия будет финансировать восстановление Сирии
Власти Саудовской Аравии вместо США согласились выделить средства на восстановление Сирии. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.
"Саудовская Аравия вместо США согласилась выделить необходимые средства на восстановление Сирии. Видите? Разве не приятно, когда чрезвычайно богатые страны помогают своим соседям восстановиться, а не великая страна США, которая находится в 5 тыс. миль от Сирии", - указал американский лидер.