На территорию России упал огромный метеорит

В Хабаровском крае упал крупный метеорит, при падении он задел вершину сопки и угодил в русло реки, пишет деловая газета «Взгляд».

«Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров, сейчас к месту выдвинулись две группы: одна из Верхнебуреинского района, другая – из Амурской области. У них есть спутниковый телефон и дозиметры для определения уровня радиации. На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины. Надеюсь, скоро группы доберутся до места и выяснят подробности», – сказал глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов изданию «Хабаровский край сегодня».

По предварительным данным, русло реки Буреи было засыпано приблизительно в 70 километрах от ближайшего поселка Чекунда.