В Турции уроженец Чечни планировал теракт на Новый год
В турецкой провинции Адана в рамках антитеррористической операции задержан гражданин России, уроженец Чечни. Об этом сообщает Haberturk.
Согласно информации, задержанный А.Г. является членом организации «Хайят Тахрир аль-Шам». Издание отмечает, что предположительно он планировал теракт в преддверии Нового года.
Также сообщается, что задержанный участвовал в боях в Сирии и являлся близким ранее арестованного гражданина Узбекистана Абдулгадира Машарипова по прозвищу Абу Мухаммед Хорасани, организовавшего бойню в ночном клубе Reina в Стамбуле в ночь на первое января 2017 года.