Боевики атаковали правительственный комплекс в Кабуле Десятки погибших
В результате вооруженной атаки на правительственный комплекс в Кабуле погибли по меньшей мере 27 человек, сообщает МВД Афганистана, передает телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что большинство жертв составляют гражданские лица.
По информации телеканала Tolo News, группа вооруженных людей напала на комплекс правительственных зданий в Кабуле, захватив в заложники сотрудников Национального управления по делам людей с ограниченными возможностями и семей жертв войны Афганистана. Экстремисты сначала подорвали заминированный автомобиль рядом с министерством общественных работ, затем открыли стрельбу. Следом за первым взрывом спустя некоторое время прогремели еще два. Воспользовавшись начавшейся паникой и неразберихой, атаковавшие ворвались внутрь здания.
Представитель МВД отметил, что из здания удалось эвакуировать около 200 сотрудников. Как отмечает телеканал, операция по обезвреживанию преступников длилась около семи часов.