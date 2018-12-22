В результате вооруженной атаки на правительственный комплекс в Кабуле погибли по меньшей мере 27 человек, сообщает МВД Афганистана, передает телеканал Al Jazeera.

По информации телеканала Tolo News, группа вооруженных людей напала на комплекс правительственных зданий в Кабуле, захватив в заложники сотрудников Национального управления по делам людей с ограниченными возможностями и семей жертв войны Афганистана. Экстремисты сначала подорвали заминированный автомобиль рядом с министерством общественных работ, затем открыли стрельбу. Следом за первым взрывом спустя некоторое время прогремели еще два. Воспользовавшись начавшейся паникой и неразберихой, атаковавшие ворвались внутрь здания.

Представитель МВД отметил, что из здания удалось эвакуировать около 200 сотрудников. Как отмечает телеканал, операция по обезвреживанию преступников длилась около семи часов.