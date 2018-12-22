Трамп пожаловался на одиночество перед Рождеством

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что остался совсем один перед Рождеством в Белом доме, потому что ожидает заключения соглашения с Демократической партией по выделению средств на строительство стены на границе с Мексикой, пишет ТАСС.

"Несчастный президент в Белом доме ожидает возвращения демократов, чтобы заключить сделку, крайне необходимую для безопасности границ. В какой-то момент нежелание демократов заключать сделку будет стоить нашей стране дороже, чем строительство стены, о которой идет речь. Безумие!" - написал американский лидер в твиттер.