Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева на своей странице в соцсети «Инстаграм» поделилась фотографиями с празднества дня рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева в семейном кругу.

Она поблагодарила всех за искренние поздравления: «Огромное спасибо всем за сердечные поздравления! Пусть Бог хранит всех отцов и моего любимого папу, нашего лучшего в мире Президента!»

Отметим, что, как и в предыдущие годы, президент Азербайджана празднует свой день рождения в кругу своей семьи.