Трамп принял приглашение Эрдогана посетить Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе последних телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом пригласил его посетить Турцию. Об этом на пресс-конференции в Анкаре сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает ТАСС.
"В ходе последних телефонных переговоров Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию. Трамп сказал, что может приехать в 2019 году", - сказал он.
В свою очередь агентство Associated Press также сообщило, что президент США согласился посетить Турцию по приглашению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Кроме того, Калын назвал историческими состоявшиеся 14 декабря телефонные переговоры двух президентов, в ходе которых турецкий лидер сообщил хозяину Белого дома, что "Турции и США не нужны СНС (курдские формирования "Силы народной самообороны") и ДС (курдская партия "Демократический союз") для борьбы ИГ.
Представитель Эрдогана также рассказал о предстоящем на этой неделе визите делегации американских военных, которая "обсудит с турецкими коллегами координацию процесса вывода войск США из Сирии".