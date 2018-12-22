Трамп принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе последних телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом пригласил его посетить Турцию. Об этом на пресс-конференции в Анкаре сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает ТАСС.

"В ходе последних телефонных переговоров Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию. Трамп сказал, что может приехать в 2019 году", - сказал он.