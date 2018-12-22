Алекс Фергюсон вернется в «Манчестер Юнайтед»

Согласно информации, 76-летний специалист намерен помочь Сульшеру вернуть МЮ чемпионский титул. Отмечается, что Фергюсон был активным сторонником приглашения норвежца в клуб после увольнения Жозе Моуринью. Он также выступал за возвращение в клуб своего бывшего ассистента Майка Филана.

Сульшер был назначен и.о. главного тренера манкунианцев 18 декабря. Норвежец выступал за английскую команду с 1996 по 2007 год. В составе МЮ он становился шестикратным чемпионом английской премьер-лиги и победителем Лиги чемпионов.

Фергюсон руководил «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. За это время шотландец привел клуб к 38 трофеям во всех турнирах.