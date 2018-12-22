Телеканал «Россия 24» подготовил специальный репортаж под названием «Мерси, Баку!», посвященный Азербайджану.

Как отмечает телеканал, Азербайджан сегодня – это уникальная природа, фрукты, исторические памятники, и все это в окружении тысяч огней, подчеркнув при этом, что в Азербайджане инвестируют в инновации, сохраняя при этом традиционный уклад.

Азербайджан - это удивительная страна, которая, с одной стороны, основана на традициях, но при этом ослепляет новизной.