«Россия 24»: «Можно просто приехать в Баку, где есть все...» Видео
Телеканал «Россия 24» подготовил специальный репортаж под названием «Мерси, Баку!», посвященный Азербайджану.
Как отмечает телеканал, Азербайджан сегодня – это уникальная природа, фрукты, исторические памятники, и все это в окружении тысяч огней, подчеркнув при этом, что в Азербайджане инвестируют в инновации, сохраняя при этом традиционный уклад.
Азербайджан - это удивительная страна, которая, с одной стороны, основана на традициях, но при этом ослепляет новизной.
Специальный корреспондент Мария Гладких в репортаже изучает космические разработки Azerkosmos, катается по азербайджанской «Венеции» под азербайджанские же мелодии, учится танцевать национальный танец «Яллы», посещает Центр Гейдара Алиева...
«Иллюминация в Баку, почти как в Лас-Вегасе, круглосуточная. Азербайджан называют Страной Огней из-за горящих нефти и газа. В древности сюда совершали паломничество огнепоклонники из Индии. В Азербайджане девять из одиннадцати существующих на планете климатических зон. За несколько часов можно попасть из пустыни в вечные снега. А можно приехать в Баку и оказаться в Венеции», - отметили авторы репортажа.
Если хочется посмотреть разные страны, можно просто приехать туда, где есть все, - в Баку, богатый историей и традициями, но не чуждый и инновациям, говорится в репортаже