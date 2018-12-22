Шойгу: Армия России — мировой лидер по современному оружию

Российская армия в 2018 году вышла на беспрецедентный уровень оснащенности современным вооружением, которого нет ни у одной армии мира. Об этом на заседании общественного совета при минобороны РФ заявил глава ведомства, передает РИА Новости.

"В общей сложности мы получили свыше 1,5 тысячи образцов вооружения и более 80 тысяч единиц техники. Это огромная цифра. Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%. Такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день", – говорит российский министр.

По его оценке, "задача, которая была поставлена изначально при подготовке и реализации государственной программы вооружения на 2010-2020 годы, выполняется по плану".