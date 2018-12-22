В Пентагоне анонсировали военные переговоры США и Турции

Представитель Пентагона Хезер Бабб заявил, что в течение недели высокопоставленные военные США и Турции проведут встречу, на которой обсудят ситуацию в Сирии и вопросы безопасности, сообщает РИА Новости.

Х.Бабб отметила, что переговоры пройдут в Турции.

«Соединенные Штаты и Турция активно координируют все вопросы, касающиеся как турецкой безопасности, так и ситуации в северо-восточной Сирии», - сказала Бабб.

Детали переговоров представитель не раскрыла, добавив, что не будет «вдаваться в подробности обсуждений».