Известнейшему азербайджанскому бизнес-порталу исполнилось 10 лет!

24 декабря отмечает 10-летие Navigator.az - один из популярнейших интернет-ресурсов не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа. За этот период Navigator.az удалось очень многое сделать для развития бизнеса в Азербайджане, стать надежным бизнес-партнером тысяч компаний, которые с помощью рекламы на Navigator.az обрели новых клиентов и партнеров. На сегодня Navigator.az один из известнейших брендов интернет-индустрии Азербайджана. Наверняка многие наши читатели часто им пользуются. Благодаря хорошей индексации в поисковиках Navigator.az открыл ворота в азербайджанскую экономику для бизнесменов со всего мира.

«Мы за 10 лет обрели колоссальный опыт в Азербайджане и Грузии и намерены использовать наш опыт в завоевании новых стран, и это будет не традиционная нынешняя справочно-информационная платформа, а Navigator версии 2.0», - отметили в Navigator.az.

Если говорить об успехах Navigator.az в Азербайджане, то статистика лучше всего демонстрирует его вклад в поддержку бизнеса и экономики в Азербайджане:

Более 35 тыс. компаний и организаций из Азербайджана и Грузии зарегистрировано в Navigator.az;

Более 4 тыс. рекламодателей;

Более 1 млн писем отправлено через Navigator.az компаниям;

Свыше 160 тыс. CV послали соискатели работы в компании, которые зарегистрированы на Navigator.az.

За период деятельности Navigator.az посетили более 100 млн уникальных пользователей из 182 стран мира, которые просмотрели почти 1 миллиард раз страницы сайта.

Navigator.az впервые в Азербайджане ввел такие онлайн-сервисы, как «конвертер валют» всех банков, «архив курсов валют», «онлайн авиа-табло», «онлайн оплату коммунальных и услуг связи» и т.д. В планах Navigator.az создание различных новых продуктов и услуг, которые будут востребованы рынком.

Для оценки успеха азербайджанских компаний Navigator.az с 2017 года учредил премию Navigator Business Award, которая вызвала большой интерес даже у компаний из далеких стран, в числе которых Канада, Таиланд, Новая Зеландия и др.

Также через Navigator.az прошли стажировку сотни человек талантливой азербайджанской молодежи, большинство успешно строят карьеру в крупных компаниях или развивают собственные бизнесы. На сегодняшний день Navigator.az можно назвать «кузницей кадров» для малого и среднего бизнеса в Азербайджане.

Пожелаем успехов коллективу Навигатора, а также чтобы в следующие 10 лет Navigator.az реализовал свою бизнес-стратегию и привлек инвесторов для успешного выхода на глобальный рынок.