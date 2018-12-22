Кабмин Азербайджана утвердил критерии бизнеса

Кабинет министров Азербайджана утвердил критерии микро, малого, среднего и крупного бизнеса. Соответствующее постановление Кабмина опубликовано на сайте правительства.

Согласно критериям, представителями микробизнеса считаются предприниматели, чей годовой доход не превышает 200 тыс. манатов, число работников – не более 10 человек.

Малым предприятием считается субъект экономической деятельности, число работников которого составляет от 11 до 50 человек, годовой доход варьируется от 200 тыс. до 3 млн манатов.

К среднему бизнесу относятся предприниматели, чей годовой доход составляет от 3 млн манатов до 30 млн манатов, число работников – от 51 до 250 человек.

В свою очередь, к крупному бизнесу относятся субъекты предпринимательства с годовым доходом свыше 30 млн манатов и числом работников свыше 250 человек.

Согласно постановлению, для новых компаний спустя один год после государственной регистрации будет определяться к какой категории бизнес-структур они относятся.