Эльмар Мамедъяров надеется, что армянские войска уйдут из Карабаха

Официальный Баку в 2019 году ожидает от Еревана вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана, заявил агентству Интерфакс-Азербайджан глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Надеемся, что в наступающем 2019 году будут достигнуты определённые подвижки с точки зрения вывода вооружённых сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана и нормализации отношений между двумя странами», - заявил Э.Мамедъяров.

Он подчеркнул, что продвижение в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, создав условия для мира, безопасности и стабильности во всем регионе, в «первую очередь откроет возможности для экономического роста в самой Армении».