Трамп посмеялся над детской верой в Санта-Клауса

Президент США Дональд Трамп удивился, что его семилетний собеседник верит в Санта-Клауса, это произошло в ходе традиционного рождественского телефонного разговора с детьми. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Президент и его жена Мелания Трамп в канун Рождества принимали звонки от детей с вопросами о том, где сейчас находится Санта. В одном из разговоров Трамп спросил у семилетнего мальчика по имени Коулман: «Ты все еще веришь в Санту?». Затем он выслушал ответ ребенка и добавил: «Ведь семь лет — это уже крайний срок для такого, не так ли?». Затем Трамп усмехнулся и сказал «Ну, развлекайся».

Первая леди не пыталась поколебать веру детей в рождественские чудеса: одному из звонивших она сказала, что Санта-Клаус находится в пустыне Сахара, а другому — что летит над Марокко и будет у него дома к утру Рождества. «Помогать детям отслеживать, где находится Санта, становится одной из моих любимых традиций», — позднее написала она в Twitter.

После этого мероприятия Дональд Трамп посетил рождественскую службу в Вашингтонском кафедральном соборе.

Программа NORAD Santa якобы использует оборудование американской армии, чтобы наблюдать за перемещениями Санта-Клауса. Она появилась после того, как в 1955 году ребенок позвонил в Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и попросил позвать символ Рождества к телефону. В данный момент она выполняется волонтерами из числа военнослужащих на базе ВВС в штате Колорадо.