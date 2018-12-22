35 азербайджанских спортсменов попались на допинге
Сегодня в отеле Marriott Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) подводит итоги года.
Глава организации Шафаг Гусейнли сообщила, что в 2018 году, согласно результатам тестов, взятых AMADA, 35 азербайджанских спортсменов попались на допинге.
Больше всего положительных проб было зафиксировано в борьбе – 12. На втором месте таэквондисты – 7. Чаще всего нарушители используют анаболические стеройды – 13 случаев.
Печально, что 25 процентов нарушений - среди юных спортсменов.