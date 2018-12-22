Трамп хочет уволить еще одного министра

Другой источник подчеркнул, что дальнейшая карьера Мнучина отчасти зависит от того, будет ли дальнейшее падение фондовых рынков.

Министр финансов США Стивен Мнучин впервые столкнулся с первым серьезным кризисом на своей должности, отмечает агентство. Ранее на этой неделе Мнучин попытался «успокоить» рынки, встретившись с директорами шести крупнейших банков. Однако он не смог успокоить инвесторов, которых тревожила нестабильная ситуация в Вашингтоне. Кроме того, эта встреча не разрешила его проблем с администрацией Трампа, говорится в материале.

Напомним, что ранее президент США уволил шефа Пентагона Джеймса Мэттиса.