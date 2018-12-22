И в Азербайджане врачи воспользуется органами умерших людей

Вернулись к этой практике только в начале 2000-х, когда при участии профессора Кямала Абдуллаева иранские специалисты осуществили 20 операций по пересадке почек. И опять остановка, вновь эта отрасль подверглась остракизму.

Для Азербайджана трансплантология далеко не новая отрасль медицины. Еще в 1971 году академик Мирмамед Джавадзаде впервые на Кавказе и Ближнем Востоке провел операцию по пересадке почки, тогда как ни в Иране, ни в Турции о таком еще не задумывались. Однако по некоторым причинам вскоре эти операции в Азербайджане делать перестали.

Ныне глава отделения хирургии и трансплантологии Центрального таможенного госпиталя Мирджалал Кязими гордостью сообщает, что на сегодняшнего день 146 больным были сделаны операции по пересадке печени и 468 - трансплантировали почки.

«Трансплантология – особая сфера медицины. Не последнюю роль здесь играют правовые и этические факторы. По этой причине подобные операции могут делать только бригады из профессионалов, прошедших специальную подготовку. Не случайно в Азербайджане дело сдвинулось с мертвой точки только после заявления президента Ильхама Алиева о необходимости инвестиций в человеческий капитал. Именно тогда решивших посвятить себя этой сложной и щепетильной специализации азербайджанских студентов-медиков отправили учиться и набираться опыта за рубеж. Лично я прошел обучение в Центре хирургии и трансплантологии Эгейского университета в Турции. После пяти лет занятий на факультете хирургии еще три года проработал в турецких клиниках трансплантологии. Набравшись опыта, вернулся в Азербайджан и 2008 году впервые на Кавказе пересадил пациенту печень от живого донора», - рассказывает доктор Кязими.

После первой операции по пересадке органов в Таможенной клинике была полностью обновлена материально-техническая база, установлено самое современное оборудование. Специалисты получили не только возможность принимать сразу нескольких пациентов, но и одновременно пересаживать сразу два органа. Так была спасена жизнь человека, которому пересадили сразу и почки, и печень.

«Среди наших пациентов есть и дети. Пересадка органов детям - самые сложные операции в трансплантологии. И нам в этом неоценимую материальную помощь оказывает Фонд Гейдара Алиева. Некоторое время назад благодаря поддержке фонда мы смогли пересадить печень трем больным детям, донорами для которых стали их же матери. Со всей ответственностью заявляю, что наши операции по пересадке органов полностью соответствуют мировым стандартам и высоко оцениваются всеми организациями трансплантологов. Примерно четыре года назад после аудиторской проверки, которую проводили немецкие и французские специалисты, результаты наших операций были внесены в Европейский регистр трансплантаций печени (European Liver Transplant Register). Сейчас уже нет никакой необходимости ехать за границу, чтобы сделать операцию по пересадке печени или почек. Ныне сами иностранцы доверяют азербайджанским врачам свое здоровье. Уже девяти пациентам из Грузии и одному из Казахстана мы провели успешные операции по пересадке органов. Как уже отмечалось, клиника сегодня оснащена самым современным оборудованием, а на стажировку в лучшие зарубежные клики командируются не только врачи, но и медсестры», - подчеркнул Кязими.

Вместе с тем для трансплантологии нужны доноры, и это, как отметил специалист, одна из самых больших проблем сферы во всем мире. В Азербайджане операции по пересадке печени и почек разрешены только в случае, если донор является родственником реципиента и добровольно соглашается на эту операцию. Однако в ближайшем будущем аналогичные операции могут проводиться при использовании органов умерших людей.

«Шансом на спасение для больных, у которых нет донора, является перекрестная трансплантация органов. Надо сказать, что подобные операции во всем мире делаются крайне редко. В первый раз мы решились на это, когда в нашу клинику обратился больной с почечной недостаточностью, донором для которого должна была стать его жена. Однако выяснилось, у них не совпадает группа крови. Тогда мы рекомендовали им перекрестную с другим пациентом трансплантацию - то есть обменяться донорами. Семьи встретились, познакомились и выразили согласие на перекрестную трансплантацию. После нескольких дней подготовительной работы такое хирургическое вмешательство было осуществлено. В один день были прооперированы сразу четыре человека. Жизнь двух людей была спасена, они выздоровели. Не пострадали и доноры. В целом же результаты наших операций соответствуют результатам Американской ассоциации трансплантации почек», - утверждает доктор.

Специалист Таможенного госпиталя еще раз подчеркнул, что трансплантация является самой сложной процедурой в хирургии, потому что пересадка органов не заканчивается лишь одной операцией – наблюдение за больным должно осуществляться на протяжении всей его жизни. Можно, конечно, сделать подобную операцию где-нибудь за границей. Но каждый такой больной должен реально оценить свои возможности – сможет ли он потом регулярно обследоваться у зарубежных специалистов. Плюс ко всему в Азербайджане такая операция обходится в 4-5 раз дешевле, чем за рубежом, а методы, препараты используются и у нас, и у них одинаковые.

«Я уже не говорю о том, что материально-техническое обеспечение нашей клиники намного превосходит клиники очень многих стран», - добавляет доктор Кязими.