Анкара предупреждает Париж

Франция не получит никакой выгоды, если останется в Сирии с целью сохранения там вооруженных формирований сирийских курдов (YPG), сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает турецкий телеканал NTV.

"В случае, если Франция останется в Сирии с целью защиты YPG, это не принесет никакой пользы ни Франции, ни YPG", - сказал Чавушоглу.

Отметим, что ранее постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что Париж будет пытаться защитить сирийских курдов после предстоящего ухода сил США из Сирии.