Nar: Наша стратегия - требование наших клиентов

Одной из приоритетных задач Nar на 2019 год является разработка предложений, отвечающих требованиям наших клиентов, увеличение емкости сети для предоставления клиентам самого быстрого интернета, а также дальнейшее расширение зоны покрытия сети 4G в регионах.

Эти слова главный исполнительный директор ООО Azerfon Гуннар Панке произнес в своем обширном интервью İctimai TV. Он также заявил, что все предложения Nar и впредь будут разрабатываться с учетом пожеланий и потребностей клиентов: «Это означает, что мы будем предлагать нашим клиентам более выгодные пакеты, в частности - интернет-пакеты. Например, с помощью интернет-пакета, который мы будем предлагать, наши клиенты получат возможность более быстрого доступа в Интернет. Доступность предоставляемых услуг для абонентов и клиентов является одним из наиболее положительных аспектов нашей общей стратегии. Уровень сети, доступные цены в конечном итоге приводят к эффекту «экономии от масштаба», а это дает нам возможность осуществлять дополнительные инвестиции в развитие бизнеса. Для нас важно, чтобы наши клиенты почувствовали наше стремление всегда учитывать их потребности и пожелания».

Гуннар Панке также добавил, что для увеличения абонентской базы, количества пользователей необходимо, чтобы предоставляемые услуги были доступными. Поэтому третий столп в построении рыночной стратегии Nar составляют «хороший клиент» и «пакеты подходящих предложений».

Главный исполнительный директор ООО Azerfon, предоставив подробную информацию об установленных в 2018 году базовых станциях, подчеркнул, что одной из основных стратегий оператора мобильной связи является обеспечение зоны покрытия сети в самых отдаленных селах Азербайджана.

В своем интервью главный исполнительный директор Гуннар Панке подробно рассказал о предстоящих целях, новых продуктах, планах работ по дальнейшему расширению сети Nar, об использовании новых технологий мобильного оператора в регионах, а также о конкурентной среде на телекоммуникационном рынке Азербайджана. С полной версией интервью можно ознакомиться по следующей ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=suHYE5EzLS0&feature=youtu.be