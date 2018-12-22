В Ереване требуют вывести российскую военную базу из Армении
После бархатной революции Армения должна проводить новую политику в отношении России и изменить характер отношений между двумя странами. Об этом 25 декабря на акции перед зданием посольства Российской Федерации в Ереване заявили сторонники западной интеграции, передает Новости Армении.
По мнению участников малочисленной акции, нынешние власти страны продолжают политику прежних властей по отношению к России. Западники требуют вывода 102-й российской военной базы с территории Армении.
Свое требование собравшиеся обосновывают убийством семьи Аветисян в Гюмри российским военнослужащим Валерием Пермяковым в 2015 году, а также недавним убийством женщины. По их мнению, 102-я военная база «является угрозой не только для граждан Армении, но и для армянского государства».
Протестная акция проводится по инициативе Европейской партии Армении. В ходе акции собравшиеся передадут петицию послу РФ.