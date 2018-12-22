Bakcell провел семинар для журналистов

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell провела очередной семинар для журналистов, посвященный основам мобильных телекоммуникаций.

Основная цель семинара, который традиционно проводится уже пять лет подряд, заключается в просвещении местных журналистов в таких областях, как основы и последние тенденции в сфере мобильной связи, современные технологии и инновации.

Семинар, в котором приняли участие более 30 журналистов из различных ведущих СМИ страны, поможет повысить уровень информированности в области мобильных телекоммуникаций, а также повысить профессионализм журналистов, освещающих эту отрасль.