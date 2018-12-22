Ильхам Алиев на открытии учебного здания Полицейской академии Фото

Сегодня в  Баку состоялось открытие нового учебного здания Полицейской академии МВД, сообщает АзерТАдж.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия здания академии.

Министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов доложил о проведенной здесь работе.

Ильхам Алиев возложил цветы к возведенному на площади академии памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Затем глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие нового здания, и ознакомился с созданными здесь условиями.

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