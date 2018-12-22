В Грузии два человека умерли от свиного гриппа

В Грузии врачи зафиксировали вторую смерть от вируса H1N1 (свиной грипп), сказал журналистам глава Минздрава страны Давид Сергеенко, пишет Спутник-Грузия.

Первый случай смерти от свиного гриппа произошел накануне в Батуми, второй - в Кутаиси.

По словам Сергеенко, обе жертвы вируса относились к высокой группе риска, в которую входят беременные женщины, дети в возрасте до двух лет, люди с хроническими болезнями легких, в том числе астмой.

H1N1 – это подтип вируса А (распространенный тип гриппа, который вызывает наиболее масштабные эпидемии).

У подавляющего большинства людей в мире болезнь протекает в виде гриппоподобного заболевания без осложнений. Но есть и тяжелая форма болезни, которая характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией. Она, в отличие от бактериальной пневмонии, не чувствительна к антибиотикам и при отсутствии правильного лечения может привести к летальному исходу в течение 24 часов после выявления первых признаков осложнения.