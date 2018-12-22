Погода на завтра: сильный ветер, 13 градусов тепла
В среду на территории Азербайджана прогнозируется умеренная погода, местами ожидается усиление ветра, говорится в сообщении Национального бюро гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами туман. Временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 5-7, днем — 9-11 градусов выше нуля, в Баку ночью также 5-7, днем 11-13 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 761 до 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-60%.
В районах республики в основном осадков не предвидится, местами туман. Западный ветер усилится.
Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от трех градусов мороза до двух тепла, днем 5-9 тепла.