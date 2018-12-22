Эйнулла Фатуллаев 14:22

До конца 2018 года еще несколько дней, однако у официального Баку уже есть все основания считать его особо удачным. Уходящий год ознаменовался стабилизацией азербайджанской экономики: правительство успешно справилось с последствиями разразившегося в 2015-м финансового кризиса, хотя кульминация падения национальной валюты пришлась на 2016-2017 годы. Азербайджанские власти успешно продолжили реализацию многоуровневой и многовекторной внешнеполитической концепции, ведь внешняя политика является продолжением политики внутренней. А вся философия политики азербайджанского правительства зиждется на принципе превосходства стабильности над политическими свободами. Горький урок арабской весны и перманентного хаоса в странах революционной демократии эсенговья еще больше укрепили осознание безальтернативности избранной концепции: Азербайджан определился в разрешении заданной еще несколько лет назад европейскими мыслителями дилеммы - стабильность, безусловно, превыше демократии.

И, конечно же, новый ценностный подход обусловил новые внешнеполитические приоритеты и ориентиры. С 2013 года правительство заложило прочную основу для ускоренного развития российско-азербайджанского стратегического партнерства. Азербайджану удобнее и комфортнее с Россией. Не потому, что в отличие, скажем, от Запада (хотя и Запад довольно многогранен, и сегодня, это уже не единая философская дефиниция) Кремль не прибегает к витиеватой либеральной риторике. А потому, что в противоположность евроатлантическим державам Россия выстраивает свою внешнюю политику и в первую очередь отношения с соседями на основе принципа невмешательства. И российский президент В.Путин, который в отличие от другого представителя тандемократии Дмитрия Медведева вовсе не уверен, что свобода лучше несвободы, подтвердил подход России на примере недавних событий в Армении. Несмотря на неограниченное военно-политическое присутствие в этой стране, Россия не стала вмешиваться в ход революционных событий. Хотя Кремль был многими узами связан со смещенным в ходе революции карабахским кланом. В Армении к власти пришли прозападные силы, которые при этом не собираются повторять ошибок Саакашвили и Порошенко. То есть для России главное, чтобы участники выстроенной Кремлем региональной системы безопасности не нарушали интересов евразийской державы. Но при этом Москва признает право народа на выбор. Парадоксально, но примерно такую же политику Штаты проводят в отношении ближневосточных монархий, скажем, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и других своих сателлитов. Но почему-то в отношении стран, расположенных в зоне жизненных интересов России, Вашингтон задает совершенно иные стандарты. Правда, после прихода к власти Трампа, который в значительной мере укрепил изоляционизм в американской внешней политике, подходы Белого дома и Госдепа во многом видоизменились. Но все же… Евроатлантическое сообщество по-прежнему формирует свои отношения со странами бывшего СССР в соответствии с типом выстроенного политического режима. Да, Азербайджан связывают двадцатилетние экономические, нефтяные узы с Западом. Но при всей многовекторности внешней политики Азербайджана нашему правительству удобнее с Россией, чем с европейским сообществом. Комфортнее даже с Израилем и Ираном. Правительства этих стран не задают неудобные вопросы. А Запад, в частности Вашингтон, особенно в период правления демократов, спрашивал Азербайджан о том, о чем не осмеливался интересоваться у Саудовской Аравии либо Катара.

Скажем, президент Буш мог грубо, без дипломатических уловок, в довольно жесткой форме сказать Парвизу Мушаррафу: «Сними китель! И стань гражданским лицом». Вашингтон может себе позволить подобную риторику с такими странами, как Пакистан. Ведь Исламабад не в силах сбить мировые цены на нефть, либо шантажировать новой политикой Иран, поэтому с Пакистаном можно было говорить в таком тоне. Вот качественное различие в подходах России и Запада. Еще один немаловажный и насущный вопрос – что может дать Запад Азербайджану?! Речь не идет о цивилизационном подходе, поскольку, когда мы говорим о научно-культурном ренессансе и прогрессивном образовании, то, конечно же, речь идет о Западе. Ни эсенговье, в том числе Азербайджан, ни Запад не готовы к полноценной политико-экономической интеграции. Да и наши потенциальные рынки сбыта в России и Центральной Азии, а не на Западе, где не выдерживают конкуренции даже такие развитые страны, как Греция, Испания, Португалия… Экономически, социально и, наконец, ментально мы будем находиться в евразийском пространстве еще лет эдак пятьдесят, если не все сто! Посмотрите, с каким раздражением европейцы выдворяют из своих столиц украинцев и грузин, которые на гребне волны популяризации евроинтеграции устремились в Европу в надежде на лучшую жизнь. Их там никто не ждал. Как и не ждал в свое время прибалтийцев, которые до сих пор в представлении европейцев, особенно скандинавов, остаются воспаленным аппендиксом. Прибалтика – некая ретроградная планета, она так и не прижилась на Западе, напоминая о себе довольно частыми коррупционными и банковскими скандалами. Своего рода маленький оазис для отмывания миллиардов из эсенговья. Поэтому, собственно говоря, в свете рухнувших иллюзий и надежд на единое глобальное всемирное либеральное государство со столицей в Вашингтоне у Азербайджана как бы и безальтернативный путь развития. Да и что мы для этого всемирного государства? Всего лишь сырьевый придаток. Что-то вроде Сьерра-Леоне с окровавленной нефтью… На протяжении последних двух веков Россия была для Азербайджана окном в Европу. Россия была для нас неиссякаемым потенциалом для развития культуры, образования, экономики, промышленности… И это окно во многом уберегло нас от социо-культурного экспансионизма мифологизированного иранского шиизма и османского кича. Ведь мы могли в культурологическом аспекте превратиться в отсталое и необразованное общество, как в Южном Азербайджане - цитадели воинствующего шиизма. И ныне сложившийся геополитический расклад чем-то напоминает расстановку сил вокруг Азербайджана в то самое время, когда мы могли быть поглощены восточным средневековьем.