В планах президента РФ Владимира Путина встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в ближайшие дни пока нет, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Нет, пока в графике таких договоренностей нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о встрече Путина с Эрдоганом.

Отметим, что сегодня ранее президент Турции сказал журналистам, что намерен в ближайшее время провести встречу с Владимиром Путиным.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу также заявил о намерении посетить Россию, чтобы обсудить вывод войск США из Сирии. Дата его поездки не уточняется.