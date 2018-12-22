Кремль опровергает скорую встречу Путина и Эрдогана Обновлено 15:15
В планах президента РФ Владимира Путина встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в ближайшие дни пока нет, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Нет, пока в графике таких договоренностей нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о встрече Путина с Эрдоганом.
Отметим, что сегодня ранее президент Турции сказал журналистам, что намерен в ближайшее время провести встречу с Владимиром Путиным.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу также заявил о намерении посетить Россию, чтобы обсудить вывод войск США из Сирии. Дата его поездки не уточняется.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в ближайшее время провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом турецкий лидер рассказал сегодня журналистам после выступления в парламенте, пишет ТАСС.
"Сегодня-завтра турецкая делегация посетит Москву, после этого я также проведу переговоры с Путиным", - сказал Эрдоган.
Отвечая на вопрос журналиста, в каком формате предполагается встреча, Эрдоган сказал, что "с большой долей вероятноcти переговоры пройдут лицом к лицу".