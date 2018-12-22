Синоптики предупреждают о похолодании

Согласно информации, в ближайшие три дня в Баку и на Апшеронском полуострове будет дуть юго-западный ветер, который временами перейдет в северо-западный. 28 декабря возможны осадки. По сравнению с предыдущими днями температура воздуха снизится на 3-5 градусов.

В районах Азербайджана 27-28 декабря ожидаются нестабильные погодные условия, временами дожди, местами интенсивные, в горных и предгорных районах возможен снег. С 26 декабря по вечерние часы 28 декабря будет дуть сильный западный ветер. По сравнению с предыдущими днями температура снизится на 3-5 градусов.