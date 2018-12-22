Президент РФ Владимир Путин принял предложение правительства о подписании протоколов о внесении изменений в устав Организации Договора о коллективной безопасности и в сам договор, передает РИА Новости.

В проекте определяются критерии и порядок предоставления заинтересованным государствам статуса наблюдателя и партнера ОДКБ.

Речь идет о Третьем протоколе о внесении изменений в устав ОДКБ от 7 октября 2002 года и Втором протоколе о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года.

МИД РФ разрешено в ходе переговоров о подписании указанных протоколов вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера.

В распоряжении сочтено целесообразным осуществить подписание протоколов на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ранее в декабре правительство одобрило и представило президенту проект Третьего протокола о внесении изменений в устав ОДКБ, касающихся наблюдателей и партнеров организации.

Еще одним постановлением правительство одобрило и представило президенту для подписания Второй протокол о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности, предусматривающий, что в состав Совета коллективной безопасности могут входить не только главы государств - членов ОДКБ, но и главы их правительств.