Kristal Absheron: «Мы не использовали иранскую арматуру»

Несколько дней назад haqqin.az опубликовал статью «Представляете, «однодневки» строят в Баку кустарные многоэтажки!!!», в которой говорилось о том, что некоторые недобросовестные застройщики жилья в Баку используют низкокачественную арматуру, завезенную из Ирана.

В частности, в статье говорилось о том, что низкокачественная иранская арматура использовалась при строительстве жилого комплекса для беженцев Qobu Park.

После выхода статьи в редакцию haqqin.az обратилось с заявлением ЖСК Kristal Absheron, который занимался строительством этого комплекса. В строительной компании опровергли информацию о том, что при строительстве комплекса использовалась арматура иранского производства.

«При строительстве комплекса Qobu Park использовалась арматура металлургического завода «Мечел» в Челябинской области, завода «Евраз» города Новокузнецка и компании Baku Steel Company. В общей сложности, в заводах «Мечел» и «Евраз» было закуплено 12 400 тонн арматуры и катанок, а у компании Baku Steel Company 3900 тонн арматуры”, - говорится в заявлении.

В ЖСК Kristal Absheron также отметили, что качество используемых стройматериалов регулярно проверяется представителями Госагентства по контролю за безопасностью на строительстве МЧС и другими соответствующими органами.

Учитывая большую социальную значимость проекта, уделяется особое внимание качеству стройматериалов, которые закупаются напрямую у производителя, а не у посредников.