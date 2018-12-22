При посредничестве SOCAR впервые началась перевалка казахстанского параксилола

С терминала Кулеви (Грузия, Черное море), принадлежащего SOCAR, впервые приступили к перевалке казахстанского параксилола. Как сообщает Report, отгрузка параксилола, произведенного на казахстанском заводе Атырау, начата 8 декабря.

По данным Argus, параксилол в нефтехимических цистернах доставляется из Атырау в казахстанский порт Курык, а оттуда паромами Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO)в азербайджанский порт Алят. Из Алята железнодорожные партии продукта доставляются на терминал Кулеви для последующей отгрузки танкерами.

Первая партия продукта объемом 650 тонн была погружена на паром Barda. На сегодняшний день в цистерны загружено более 4,3 тыс. тонн грузов. Отгрузки продукта в декабре составят 10-11 тыс. тонн, а в январе могут вырасти до 30 тыс. тонн. В течение года будет отгружено примерно 400 тыс. тонн продукта. Кроме того, ожидается, что со следующего года ежемесячно будет транспортироваться 10 тыс. тонн бензола.

Для перевозок параксилола были арендованы 300 российских нефтехимических цистерн, так как в Казахстане отсутствуют специализированные вагоны для транспортировки таких продуктов.

В районе Атырауского НПЗ построена железнодорожная эстакада для погрузки нефтехимической продукции.

В конце октября на Атырауском НПЗ запущено промышленное производство параксилола путем ввода в эксплуатацию установки Paramax производительностью 496 тыс. тонн в год. На заводе установлены два резервуара для хранения параксилола суммарной мощностью около 20 тыс. кубометров.

В Кулеви для хранения и перевалки параксилола подготовлены два резервуара емкостью по 20 тыс. кубометров каждый. Для хранения бензола подготовлен резервуар емкостью 10 тыс. кубометров.