Сегодня ночью в Краснодарском крае (РФ) из-за сильного шторма сел на мель сухогруз Surov из Монголии, следовавший из турецкого порта Искендерун в порт Кавказ, сообщает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, на борту сухогруза было девять россиян и двое азербайджанцев. Все они члены экипажа. Их эвакуировали.

Отмечается, что в два часа ночи на пульт дежурного Новороссийского морпорта поступил сигнал о помощи. На место ЧП был отправлен буксир. Спустя час сухогруз сел на мель и был обесточен. Еще через 50 минут на судно начала просачиваться вода.

Сейчас сухогруз находится в районе мыса Железный Рог на Таманском полуострове.