У Черноморского побережья сел на мель корабль с азербайджанцами видео
Сегодня ночью в Краснодарском крае (РФ) из-за сильного шторма сел на мель сухогруз Surov из Монголии, следовавший из турецкого порта Искендерун в порт Кавказ, сообщает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ.
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Выброшенный 🌊 в Темрюкском районе, в районе поселка Таманский, на мель 🚢 сухогруз под флагом Монголии Surov может остаться тут на долго. Корабль сел на мель и был обесточен. В него стала поступать вода, людей эвакуировали с помощью буксира, прибывшего из порта Новороссийск. Видео @ulica_kaminskogo Уже едете делать 🤳 селфи? #ТемрюкИнфо #Темрюк #тамань #поселокТаманский #Голубицкая #Кучугуры
Согласно информации, на борту сухогруза было девять россиян и двое азербайджанцев. Все они члены экипажа. Их эвакуировали.
Отмечается, что в два часа ночи на пульт дежурного Новороссийского морпорта поступил сигнал о помощи. На место ЧП был отправлен буксир. Спустя час сухогруз сел на мель и был обесточен. Еще через 50 минут на судно начала просачиваться вода.
Сейчас сухогруз находится в районе мыса Железный Рог на Таманском полуострове.